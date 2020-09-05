اليوم وغداً.. الحالة الجوية في العراق

2020/09/05 | 11:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تنشر “يس عراق” الحالة الجيوة للبلاد ليومي السبت والأحد بحسب ما أعلنه قسم التنبؤ الجوي في الهيأة العامة للأنواء الجوية والرصد التابعة لوزارة النقل:

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