القوات الامنية تحرر مدير فرع شركة عالمية في بغداد (صور)

2020/09/05 | 11:36 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلن جهاز الامن الوطني، السبت، تحرير مدير فرع شركة مارسيدس بالعراق من الخطف في بغداد، بناء على معلومات استخباراتية.

وذكر الجهاز في بيان تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (5 ايلول 2020)، انه "بناء على معلومات استخبارية تفيد بوجود مختطف في احدى المنازل المهجورة في منطقة حي القاهرة؛ اجرت مفرزة من جهاز الأمن الوطني عمليات المتابعة والتحري الميداني، واسفرت الجهود بعد التأكد واستحصال الموافقات القانونية من مداهمة الدار وتحرير شخص تبين انه اردني الجنسية يعمل مديراً لشركة مرسيدس فرع العراق ومخطوف منذ ثلاثة ايام".

واضاف، ان "المفرزة قد عثرت على اسلحة رشاشة واعتدة ودروع وهواتف نقالة تخص الخاطفين خلال التفتيش".

ا.ح

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