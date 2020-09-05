بايدن يصف ترامب بانه غير امريكي ورجل مريض نفسيا

2020/09/05 | 11:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …وصف المرشح الديمقراطي للرئاسة الامريكي وناب الرئيس السابق في عهد اوباما جوزيف بايدن الرئيس الحالي دونالد ترامب بانه غير امريكي وغير وطني وهو رجل مريض نفسيا ردا على اهانات ترامب للجنود الذين سقطوا في حروب الولايات المتحدة ووصفه لهم بالخاسرين .وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” بايدن حاول احتواء اشمئزازه من الرئيس الحالي بسبب الإبلاغ عن أن ا ترامب قد أدلى بتصريحات غير محترمة بشكل غير عادي حول الجنود الذين سقطوا”.وعبر بايدن في خطاب ناري ومؤتمر صحفي لاحق عن غضبه إزاء تقرير أصدرته مجلة ذي اتلانتك بان ترامب اشار الى ان الجنود الامريكان الذي سقطوا في حروب الولايات المتحدة بانهم ” فاشلون ” و ” سذج” مظهرا بشكل متكرر ازدراء الخدمة العسكرية في نقاط أخرى من رئاسته، فيما نفى ترامب وعدد من مساعديه هذه التقارير ، التي استشهدت بعدة مصادر لكنها لم تذكرها”.وقال بايدن ” اذا كان ما كتب في مجلة ” ذي اتلانتك” صحيحا فهو امر مثير للاشمئزاز ويؤكد ما يعتقد معظمنا أنه صحيح: أن دونالد ترامب غير لائق للقيام بوظيفة الرئيس ، ليكون القائد الأعلى للقوات المسلحة”.وتحدث بايدن عن عن الخدمة العسكرية لابنه بو بايدن ، الذي خدم في حرب العراق وتوفي في عام 2015 بسرطان الدماغ قائلا إن ” الجنود والنساء الذين خدم معهم ، وخاصة أولئك الذين لم يعودوا إلى المنزل ، لم يكونوا “خاسرين”، مضيفا ” لم اشعر بخيبة أمل في حياتي المهنية كلها مع قائد عملت معه ، رئيسًا أو غير ذلك”.ووصف بايدن ترامب بالقول ” “إنه مريض”.



“إنه أمر مؤسف.



إنه غير أمريكي بذلك، إنه شخص غير وطني للغاية “.



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