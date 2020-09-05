نصيف: إعادة بناء الدولة تبدأ من مكافحة الفساد المالي والاداري

2020/09/05 | 11:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- دعت النائبة عالية نصيف وسائل الإعلام وكافة شرائح المجتمع إلى دعم الحملة الأمنية التي تنفذها القوات الحكومية في عدة مناطق من العراق ، مؤكدة ان إعادة بناء الدولة على أسس سليمة تحت مظلة القانون تبدأ من مكافحة الفساد المالي والإداري وتطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين .وقالت نصيف في بيان تلقت “المستقلة” نسخة […]

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