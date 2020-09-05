وثيقة تثبت معاملة “أمير داعش” برتبة شهيد وحصوله كامل الحقوق من الدولة

2020/09/05 | 11:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة / تتوالى الغرائب في العراق، البلد الذي تنهشه الأزمات في ظل غياب أو تغييب للقانون، وفوضى إدارية ناتجة عن التدخل الحزبي في العمل الرسمي للدولة.إرهابي برتبة أمير في تنظيم داعش قتله الحشد الشعبي في جسر الصينية غرب بيجي عندما كان يختبئ في أحد بيوت كبار أعضاء حزب البعث، روجت معاملة شهيد […]

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