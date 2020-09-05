نحّات تمثال الحبوبي يعيد ترميمه (صور)

2020/09/05 | 11:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أعاد النحات عبد الرضا كشيش تأهيل تمثال الحبوبي في محافظة ذي قار بعد عملية تخريبه.



وقال كشيش في تدوينة تابعها "ناس"، (5 أيلول 2020)، "لقد انهينا على بركة الله ترميم تمثال الشاعر والمجاهد محمد سعيد محمود الحبوبي على اكمل وجهه ولله الحمد".

وأضاف "اقدم هذة الخدمة لمحافظتي اولا ووفائا الى ذلك الرجل الطيب والمناضل، شكري وتقديري الى السادة ال الحبوبي لاهدائهم الدلالة عن اسم الحبوبي من المرمر الابيض،مشكورين".

وختم تدوينته بالقول "اوجه شكري الى اصدقائي على الفيسبوك جميعا وكذلك شكري الى ابناء محافظتي في ذي قار مع اطيب تمنياتي بالسعادة والرفاة".

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