السجن لصينيين أخفيا إصابتهما بفيروس كورونا

2020/09/05 | 11:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة صينية بسجن شخصين من ووهان بعد ثبوت إصابتهما بفيروس كورونا في المدينة التي كانت مركز تفشي المرض في يناير لعدم احترامهما تدابير الحجر الصحي، والتكتم على الإبلاغ عن الزيارة.

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