2020/09/05 | 11:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغانمي يعد العراقيين بـ'نتائج إيجابية' في عمليات ضبط الأسلحة غير المرخصة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الغانمي يعد العراقيين بـ'نتائج إيجابية' في عمليات ضبط الأسلحة غير المرخصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).