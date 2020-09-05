إصابة لاعب ليفربول الجديد بفيروس كورونا

2020/09/05 | 12:06 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..كشفت تقارير صحفية يونانية أن لاعب فريق ليفربول الجديد، كوستاس تسيميكاس، يعاني من فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19.

وذكرت صحيفة “Sportime” اليونانية أن “لاعب ليفربول الجديد كوستاس تسيميكاس هو اللاعب المصاب بفيروس كورونا في منتخب اليونان”.

وأوضحت أن “تسيميكاس شعر بحالة من التعب وتم إبعاده عن تدريبات منتخب اليونان، بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا”.

وبينت أن “كوستاس خضع لفحص كورونا، مثل زملائه، قبل ساعات”، مشيرة إلى أن “نتائج فحص كورونا لـ تسيميكاس، منذ قليل، جاءت إيجابية”.

ولم يعلن ليفربول حتى الآن أي شيء بشأن حالة كوستاس تسيميكاس.



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