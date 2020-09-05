2020/09/05 | 12:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..أكدت الأمم المتحدة أنها متواجدة في العراق لخدمة جميع الناس نافية انحيازها لاية جهة على حساب جهة أخرى.وقال بيان عن الأمم المتحدة على خلفية تفجير عبوةٍ ناسفةٍ أثناء مرور قافلةٍ إنسانيةٍ تابعةٍ لها على طريقٍ في محافظة نينوى ان الأمم المتحدة تخدم جميع الناس في العراق مسترشدةً بمبادئ الحياد والصالح العام.وأشار الى ان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمم المتحدة : متواجدون في العراق لخدمة الجميع ولا ننحاز لاية جهة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمم المتحدة : متواجدون في العراق لخدمة الجميع ولا ننحاز لاية جهة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).