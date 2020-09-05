البرلمان يعلن جهوزيته لعقد جلسة اليوم.. الحداد يكشف أبرز ما سيتم مناقشته خلال الجلسة

2020/09/05 | 12:07 - المصدر: NRT عربية

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القاعة الكبرى للبرلمان

فوتو: ارشيف

منذ 12 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشف النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، بشير الحداد، السبت، عن جدول اعمال جلسة البرلمان المقررة اليوم، فيما أشار نواب إلى ان إقرار قانون المحكمة الاتحادية خلال الجلسات المقبلة للبرلمان سيكون ممهدا لإجراء الانتخابات المبكرة.

وقال الحداد، في بيان، اليوم، 5 أيلول 2020، إن اللجان ستمضي في الإجراءات التشريعية لمشاريع القوانين والمقترحات، مبينا ان أهم ما يتضمنه جدول أعمال الجلسة، هو استكمال قانون انتخابات مجلس النواب، والقراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا، ومشروع قانون الوزراء والوزارات إضافة إلى مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، إضافة إلى عرض ومناقشة مقترحات قوانين أخرى وموضوعات عامة".

وأضاف أن "الفصل التشريعي الجديد سيزداد فيه عدد الجلسات، وستمضي اللجان بالإجراءات التشريعية للقوانين والمقترحات، ويكون حافلا بالعمل النيابي لتعويض ما فات من الوقت بسبب جائحة كورونا التي عطلت معظم النشاطات في مؤسسات الدولة كافة".

وتابع بالقول إن "اجتماعات اللجان ستستمر وهي كانت موجودة أصلا طيلة الفترة الماضية مع الأنشطة الرقابية ومتابعات النواب الميدانية".

وأوضح الحداد أن"هناك عددا من مشاريع القوانين والمقترحات البعض منها مؤجل من الدورات السابقة ولم تكتمل إجراءات تشريع هذه القوانين، وسنمضي بها بعد إغنائها بالمناقشات في اللجان المختصة وتوحيد الآراء والاتفاق عليها بين الكتل النيابية".

وفي سياق ذلك أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب، اليوم، عن جهوزيتها لعقد جلسات البرلمان وإعداد القاعة الكبرى للجلسة المزمع عقدها اليوم، وذكر المكتب الإعلامي لمجلس النواب في بيان أن "الأمين العام لمجلس النواب سيروان عبدالله سيريني، اعلن إكمال التحضيرات والاستعدادات لعقد جلسة مجلس النواب المزمع عقدها بعد ظهر اليوم والجلسات المقبلة".

وأضاف البيان، أن "ذلك جاء خلال تفقده سير هذه الاجراءات مع السادة نائبي الأمين العام والمدراء العامين لدوائر المجلس"، لافتا إلى ان "الاجراءات شملت تنظيم عملية الدخول الى المجلس ووضع كاميرات حرارية عند المداخل، وفرض تدابير صحية على جميع الموظفين والزوار، كذلك اعداد القاعة الكبرى لعقد الجلسة مع مراعاة للشروط الصحية والوقائية".

من جانبه أكد النائب عن تحالف "عراقيون" هشام السهيل، ان "الفقرة الخاصة بقانون الانتخابات في الجلسة النيابية ستكون قراءة تقرير بشأن القانون من دون تصويت"، أما النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، فقد أكد ان "الجلسة تتضمن ادراج مشروع تعديل لقانون المحكمة الاتحادية المقدم من قبل رئاسة الجمهورية بينما مقترح القانون مقدم من قبل اللجنة القانونية في مجلس النواب ".

وتابع المسعودي، ان "تقديم رئاسة الجمهورية لمشروع التعديل هو مخالف للنص الدستوري الذي يشير الى ضرورة تشكيل قانون المحكمة الاتحادية وليس تعديلا للقانون في المادة 92 و93 و 94 ".

واشار الى ان "اقرار القانون يعد تمهيدا لقانون الانتخابات ومن شروط المصادقة على صحة عضوية النائب هو المحكمة الاتحادية وبالتالي مهم جدا وستبقى النتائج معلقة لحين اكمال قانون المحكمة الاتحادية او ايجاد تشريع لتعويض النقص الحاصل في عدد اعضاء المحكمة ".

وبين ان "الخلافات على القانون ما زالت تتمحور على عدد اعضاء المحكمة والجهة المرشحة لهم وآلية التصويت وفقهاء القانون وخبراء القانون ومدة عضوية المحكمة الاتحادية ".

ولفت إلى انه " اذا لم يتم تعويض العضو المتوفى او لم يشرع قانون جديد بالتأكيد ستبقى البلاد في حالة فراغ دستوري في ما يتعلق بهذا الفقرة ".

كما اوضح عضو اللجنة القانونية النائب سليم همزة، ان "جلسة البرلمان تتضمن القراءة الاولى لقانون المحكمة الاتحادية وهي خطوة الى الامام تهدف الى الذهاب باتجاه العمل على انجاز القوانين المهمة والتي استمرت الخلافات السياسية عليها منذ ان طرحت كمشاريع للقوانين ".

وأردف قائلا انه "من الضروري اقرار قانون المحكمة الاتحادية لانه يعد محورا وركيزة اساسية في التهيئة لاجراء الانتخابات اضافة الى انجاز الجدول الملحق بقانون الانتخابات المتعلق بتوزيع الدوائر الانتخابية لاجراء انتخابات نزيهة وناجحة ".

ولفت الى "حرص مجلس النواب والكتل السياسية على انتاج انتخابات نزيهة الى درجة عالية مقارنة بالانتخابات السابقة ".

فيما اكد عضو مجلس النواب عن تحالف "سائرون" سلام الشمري، ان تحالفه سيحضر جلسة اليوم، بعد انقضاء العطلة التشريعية، حيث جاء في بيان له ان "الفصل التشريعي الجديد والذي ستبدأ جلساته اليوم مهم لما فيه من قوانين مهمة بحاجة الى توافق سياسي يضمن تحقيق مطالب الجماهير، وتحالف سائرون سيمضي مع الكتل السياسية لاقرار القوانين الخاصة بالاستحقاق الانتخابي المقبل".

ومن المقرر ان يحدد مجلس النواب، آلية الدوام لموظفيه في جلسته المرتقب انعقادها اليوم السبت، حيث ذكرت رئاسة البرلمان، في بيان، أن "الدوام يوم السبت، سيكون للدوائر المعنية بالجلسة فقط"، مبينة أنه "بسبب الوضع الصحي ستكون آلية الدوام فيها فقط للموظفين المعنيين والحاجة الماسة اليهم لسير عملية الجلسة ".

ر.إ

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