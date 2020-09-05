الرافدين يعلن عن منح قروض جديدة للموظفين والمواطنين

2020/09/05 | 12:07 - المصدر: NRT عربية

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أموال مودعة في مصرف عراقي

فوتو: ارشيف

منذ 28 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلن مصرف الرافدين، السبت، عن إطلاق قروض تصل الى 30 و50 مليونا، لترميم وتأهيل الدور السكنية.

وذكر المصرف في بيان اليوم، 5 أيلول 2020، ان "القروض التي اطلقها للمواطنين والموظفين لغرض ترميم وتأهيل الدور السكنية حددت بـ 50 مليون دينار للموظف و30 مليون دينار للمواطن".

واضاف البيان ان "مدة تسديد القرض 10 سنوات"، فيما أشار إلى ان "التقديم على قرض الترميم وتاهيل الدور السكنية يكون حسب الرقعة الجغرافية بالاعتماد على موقع العقار المراد تأهيله كمعيار مهم في منح القرض".

ر.إ

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