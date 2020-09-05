2020/09/05 | 12:10 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو .. مدير تربية الانبار يتحدى الوزارة ..لن اتركها حتى الموت) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو .. مدير تربية الانبار يتحدى الوزارة ..لن اتركها حتى الموت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).