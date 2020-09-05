رئاسة البرلمان تعلّق على الفصل التشريعي الجديد وتكشف عن جدول أعماله

2020/09/05 | 12:13 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلن النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير خليل حداد، أن الفصل التشريعي الجديد يتضمن سلسة من الأعمال وستزداد فيه عدد الجلسات وستمضي اللجان بالإجراءات التشريعية.

وقال الحداد في تصريح صحفي تابعه "ألترا عراق"، إنه "أعلن رسميًا عن بداية الفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الثالثة لمجلس النواب العراقي وسيعقد أولى جلساته السبت 5 أيلول/سبتمبر 2020".

وبحسب الحداد فإن "أهم ما يتضمنه جدول أعمال الجلسة:

استكمال قانون انتخابات مجلس النواب.

القراءة الأولى لمشروع قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا، ومشروع قانون الوزراء والوزارات.

مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، إضافة إلى عرض ومناقشة مقترحات قوانين أخرى وموضوعات عامة".

وأفاد النائب الثاني بأن "الفصل التشريعي الجديد سيزداد فيه عدد الجلسات، وستمضي اللجان بالإجراءات التشريعية للقوانين والمقترحات، ويكون حافلًا بالعمل النيابي لتعويض ما فات من الوقت بسبب جائحة كورونا التي عطلت معظم النشاطات في مؤسسات الدولة كافة".

وأضاف أن "اجتماعات اللجان ستستمر وهي كانت موجودة أصلًا طيلة الفترة الماضية مع الأنشطة الرقابية ومتابعات السادة النواب الميدانية وهناك عدد من مشاريع القوانين والمقترحات بعضها مؤجلة من الدورات السابقة ولم تكتمل إجراءات تشريعها، سنمضي بها بعد إغنائها بالمناقشات في اللجان المختصة وتوحيد الآراء والاتفاق عليها بين الكتل النيابية".

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