قائد المنطقة الرابعة في البصرة: العمليات الأمنية مستمرة لملاحقة المطلوبين وفرض القانون

2020/09/05 | 12:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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البصرة- واع

أكد قائد المنطقة الرابعة في قيادة حرس الحدود بمحافظة البصرة العميد خلف البدران اليوم السبت، استمرار العمليات الأمنية لفرض القانون في المحافظة.

وقال البدران لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن " العمليات الأمنية التي تنفذها مختلف القطعات ستستمر لفرض القانون ،وملاحقة المطلوبين" لافتاً إلى أن "العمليات أسفرت عن إلقاء القبض على 16 مطلوباً في مختلف جرائم القتل والمخدرات والإرهاب".

وأضاف أن "العمليات مستمرة جنوب البصرة من قبل قيادة حرس الحدود المنطقة الرابعة ،والقوات المتجحفلة معها ،والأجهزة الاستخبارية"، مؤكداً أن "العملية ناجحة وتأتي تماشياً مع توجيهات القائد العام للقوات المسلحة لفرض الأمن في محافظة البصرة".

ونفذت القوات الأمنية اليوم السبت، عملية أمنية كبيرة للتفتيش في البصرة.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه"في تمام الساعة الخامسة فجر اليوم ،شرعت قيادة عمليات البصرة بتنفيذ عملية أمنية كبيرة للتفتيش ،اشتركت فيها قطعات الجيش العراقي ولواء المشاة البحري وحرس الحدود.

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