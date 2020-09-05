مصرف الرشيد ينشر أسماء الفروع والشركات المعنية بترويج قروض السيارات

2020/09/05 | 12:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلن مصرف الرشيد، السبت، عن اسماء الفروع والشركات المعنية بترويج قروض السيارات والمركبات.



وذكر بيان للمصرف، تلقى "ناس"، نسخة منه، (5 أيار 2020)، أن "اسماء فروع المصرف والشركات المعنية بترويج قروض السيارات والتي اعلن عنها المصرف سابقا والتي تتراوح مابين (٣٠- ٦٠) مليون دينار عراقي للموظفين والمواطنين والمتقاعدين وللراغبين مراجعة الفروع والشركات" هي :

١- شركة البلاد المتحدة فرع المصرف هي ( ثورة العشرين / الفرات/ كربلاء/ المربد/ دجلة)

٢- شركة البلاد الطيبة الفروع ( ارخيته /الكرخ /الطف /دجلة)

٣- شركة نبع زمزم الفروع المعنية ( اليرموك / السيف/الكرامه/ دجلة)

٤- شركة ابن البلد الفروع ( الرباط / العزيزيه / الجزيره/ دجلة)

٥- شركة انوار بابل الفروع ( معرض بغداد الدولي / الاعتماد التجاري/ العشار/ دجلة)

٦- شركة سما الغربية الفروع ( الصالحيه / بحيرة ساوه / المسيب/ اريدو/ دجلة)

٧- شركة جنان الملتقى الفروع المعنية ( الوثبه / ذي قار/ اطلس/ السيف / دجلة)

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