روسيا وأوروبا وبيلاروسيا... استعصاء الحلّ

2020/09/05 | 12:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ربط موسكو شرعية السلطة في بيلاروسيا بمدى قربها أو بعدها عن الغرب، تعزز الاعتقاد بأن موسكو حسمت أمرها بعدم السماح للمعارضة بامتلاك أي شرعية، خصوصا أن جزءا منها سيأتي من الغرب

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