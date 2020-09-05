2020/09/05 | 12:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصرف الرشيد يحدِّد أسماء الفروع والشركات المعنية بترويج قروض السيارات والمركبات المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرف الرشيد يحدِّد أسماء الفروع والشركات المعنية بترويج قروض السيارات والمركبات) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرف الرشيد يحدِّد أسماء الفروع والشركات المعنية بترويج قروض السيارات والمركبات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).