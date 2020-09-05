القوات الامنية تباشر عمليات البحث عن السلاح ومصادرته في مناطق بغداد

2020/09/05 | 12:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..أعلنت قيادة عمليات بغداد عن بدء حملة تفتيش عن الأسلحة في مناطق بغداد لغرض مصادرتها وفق القانون.وقال بيان عن خلية الاعلام الأمني ان منطقة الحسينية شرق بغداد شهدت “استخداما خطيرا للأسلحة المتوسطة والخفيفة في النزاعات التي حصلت فيها تسببت بازهاق ارواح الابرياء دون اي احترام لأمن المواطنين ومشاعرهم حيث عاشت العوائل رعبا نفسيا […]

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