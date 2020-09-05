2020/09/05 | 12:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- عدّ وزير الداخلية عثمان الغانمي، يوم السبت، أن تعاون المواطنين مع القوات الأمنية “يبشر بالخير”، مؤكدا أن فرض هيبة الدولة واجب وطني لن يحيد عنه.وقال الغانمي في بيان ، إن “فرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون هو واجب وطني لن نحيد عنه”، موضحا أن “ما تقوم به الأجهزة الأمنية من عمليات استباقية […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الغانمي : تعاون المواطنين “مبشر” ولن نحيد عن فرض هيبة الدولة المركز الخبري الوطني.

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