العمليات المشتركة تعلن نتائج عملية البصرة الأمنية

2020/09/05 | 12:21 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أن باشرت قيادة عمليات البصرة والقطعات الملحقة بها في الساعة من فجر اليوم السبت بعملية امنية لغرض مداهمة وتفتيش عدد من المناطق في المحافظة بهدف تعزيز الأمن والاستقرار والقبض على المطلوبين ونزع الأسلحة غير المرخصة ، حيث كانت على محورين، المحور الشمالي من خلال لواء المشاة الالي السادس والثلاثون ومديرية شرطة البصرة لمداهمة وتفتيش مناطق (المدينة - القرنة المدير الماجدية - الكرمة).

اما المحور الجنوبي من خلال قيادة القوة البحرية وقيادة حرس الحدود المنطقة الرابعة ولواء المغاوير الثالت فرقة مغاوير / ۱۹ لمداهمة وتفتيش مناطق( الفاو - صفوان - مخفر جبل سلام – مخفر خرائج – مخفر جريشان ).

وقد أسفرت عن إلقاء القبض على ١٠ من المطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة، والعثور على ٣ أكياس من مادة C4 مع TNT وزورق و١٢ غرام من المواد المخدرة ورشاشتين BKC و٧ بنادق نوع كلاشنكوف و٣ أخرى نوع GC وبندقية قنص مع ناظور وقاذفة ( 40 ) ملم ومسدس، فضلا عن مجموعة من و٧ حاويات عتاد أحادية ۱۲ ملم، كما تم العثور على( كسريتين) وصاعق.

وقد تم إرسال الملقى القبض عليهم للجهات المختصة لإكمال أوراقهم التحقيقية، فيما تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا.

أن القوات الأمنية لن تتسامح مع أي محاولة لتعكير صفو الأمن وستتعامل بكل حزم مع من تسول له نفسه العبث بأمن المواطنين او التعدي على الممتلكات العامة والخاصة.





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