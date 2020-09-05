مصر تسلم العراق 14 طناً من المساعدات الطبية

2020/09/05 | 12:21 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} تسلم العراق، من جمهورية مصر العربية، 14 طناً من المساعدات الطبية.





وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف في توضيح مقتضب، إن "العراق تسلّم 14 طناً من المساعدات الطبية الوقائيّة من جمهورية مصر العربية".

وتأتي هذه المساعدات في ظل تفشي فيروس كورونا وارتفاع اعداد الاصابات في العراق.

محمد

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