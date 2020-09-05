التشيك تقرر عدم مواجهة اسكتلندا في دوري الأمم الأوروبية

2020/09/05 | 12:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..قرر الاتحاد التشيكي لكرة القدم عدم خوض منتخب التشيك مباراته المرتقبة، أمام منتخب اسكتلندا، في إطار منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وجاء في بيان الاتحاد التشيكي: “المنتخب الوطني لن يلعب ضد اسكتلندا يوم الاثنين بسبب الوضع الحالي المتعلق بفيروس كورونا”.

ومن جانبه، قال الاتحاد الاسكتلندي إنه “رغم اعلان الاتحاد التشيكي عدم لعب مباراة التشيك واسكتلندا يوم الاثنين، إلا أنهم لم يتلقوا أي خطاب رسمي من التشكيل، ولذلك تم ارسال استفسار للاتحاد االأوروبي للحصول على تأكيدات بشأن الوضع الراهن”.

وكان من المفترض إقامة المباراة بين المنتخبين، يوم الاثنين القادم، في ملعب أولوموك في الجولة الثانية.

ولكن التقارير الصحفية تشير إلى وجود عدة حالات إصابة بكوفيد 19 في صفوف منتخب التشيك، مع وجود الثنائي توماس سوتشيك وباتريك شيك في الحجر الصحي.



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