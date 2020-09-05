سائرون: البرلمان سيعرض الاليات المقترحة لتمرير جداول الملحق بقانون الانتخابات

2020/09/05 | 12:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد ..اكد تحالف سائرون, السبت , ان اللجنة القانونية النيابية ستعرض اليوم تقريرا مفصلا عن الاليات المقترحة بقانون الانتخابات حيث سيتم مناقشة التقرير لغرض تمريها, مبينا ان المجلس سوف لن يناقش أي مقترح لتعديل القانون لكون القانون مصوت عليه بالمجمل .وقال عضو التحالف النائب رياض المسعودي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” جلسة اليوم ستشهد عرض تقرير مفصل مزود بمقترحات عدة تتعلق بالاليات المقترحة لجداول الملحق بقانون الانتخابات الجديد”.وأضاف المسعودي، أن “أعضاء مجلس النواب سيناقشون تلك المقترحات للاتفاق على الصيغة النهائية لتلك الجداول ” .وتابع، ان “المجلس سوف لن يستمع او يسمح بالمطالبة بمناقشة تعديل أي فقرة من القانون لكون القانون مصوت عليه بالمجمل ومن يريد المطالبة بالتعديل عليه انتظار موافقة رئيس الجمهورية ونشر القانون في الجريدة الرسمية وبعده بإمكان كل من يرغب بالتعديل سلك الأطر القانونية والدستورية بعد نشر القانون”.



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