2020/09/05 | 12:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية الإعلام الأمني =============== بعد أن باشرت قيادة عمليات البصرة والقطعات الملحقة بها في الساعة من فجر اليوم السبت بعملية امنية لغرض مداهمة وتفتيش عدد من المناطق في المحافظة بهدف تعزيز الأمن والاستقرار والقبض على المطلوبين ونزع الأسلحة غير المرخصة ، حيث كانت على محورين، المحور الشمالي من خلال لواء المشاة الالي السادس والثلاثون ومديرية […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص العمليات المشتركة تعلن نجاح عملية الوعد الصادق في البصرة المركز الخبري الوطني.

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