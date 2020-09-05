فرنسا والسويد.. كل ما تود معرفته عن المواجهة

2020/09/05 | 12:26 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..يحل منتخب فرنسا ضيفاً ثقيلاً على نظيره السويدي، اليوم السبت، على ملعب فريندز آرينا، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية للمجموعة الثالثة لدور المجموعات للمستوى الأول من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويسعى المنتخب الفرنسي لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط في بداية مشواره، خاصة مع صعوبة المنافسة في المجموعة الثالثة التي تضم أيضاً بجانب “الديوك” و”الأزرق والأصفر” منتخبي البرتغال وكرواتيا اللذان سيلتقيان اليوم أيضاً في مدينة بورتو.

وتكشف الإحصائيات تفوق كبير للمنتخب الفرنسي في المواجهات السابقة على نظيره السويدي، حيث التقى الفريقان 21 مرة، حقق “الديوك” 10 انتصارات، مقابل 6 هزائم، و5 تعادلات.

وضم ديدييه ديشامب 22 لاعباً لقائمة فرنسا لخوض مواجهة السويد، ومن بعدها بثلاثة أيام مباراة كرواتيا، ليس من بينهم الرباعي بول بوغبا، تونغاي ندومبيلي، حسام عوار، وستيف مانداندا، لإصابتهم بفيروس كورونا.

ويغيب عن القائمة أيضاً صامويل أومتيتي، وعثمان ديمبيلى، كما استبعد ديشامب، كينغسلي كومان، لإراحته، بعد موسم شاق وطويل مع العملاق “البافاري”.

وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة و45 دقيقة بتوقيت العاصمة بغداد.



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