2020/09/05 | 12:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( قبيل انعقادها.. نائب يكشف حقيقة صدور توجيهات من قادة كتل بمقاطعة جلسة البرلمان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( قبيل انعقادها.. نائب يكشف حقيقة صدور توجيهات من قادة كتل بمقاطعة جلسة البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).