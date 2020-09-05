بالفيديو | زيجات عابرة للحدود واللغة.. عربي

2020/09/05 | 12:26 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديانا وأبو الخير كانا صديقين في بادئ الأمر، لكن علاقتهما تطورت لينتهي بهما المطاف زوجين - صورة: كوردستان 24

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