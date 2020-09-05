لا يزال ثمة أمل.. عمال الإنقاذ يواصلون البحث عن

2020/09/05 | 13:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواصل عمال إنقاذ السبت لليوم الثالث على التوالي عمليات البحث عن ناج محتمل تحت أنقاض مبنى تدمر جراء الانفجار الذي وقع قبل شهر في مرفأ بيروت برغم أن "الأمل ضئيل"، وفق ما أفاد الدفاع المدني اللبناني.

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