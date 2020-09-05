العمليات المشتركة: عمليات “الوعد الصادق” حققت نتائج مهمة وأسفرت عن مصادرة أسلحة

2020/09/05 | 13:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قيادة العمليات المشتركة، أن عمليات الوعد الصادق في البصرة حققت نتائج مهمة.

الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، أكد ان العملية التي نفذتها قيادة عمليات البصرة أسفرت عن تحقيق نتائج مهمة منها إلقاء القبض على الكثير من المطلوبين، والعثور على مواد تستخدم في عمليات التفجير، ومصادرة أسلحة بمختلف أنواعها.

وأضاف الخفاجي أن العملية انطلقت من محورين، الأول هو المحور الشمالي وشمل مناطق “المدينة والقِرنة والدير والماجدية والكرمة” والمحور الجنوبي الذي شمل تفتيش مناطق، الفاو وصفوان ومخفر جبلة وجبل سينان ومخفر جريشان.

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