نصيف تضع أول قضية فساد أمام أنظار اللجنة المشكلة من الكاظمي

2020/09/05 | 13:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تقدمت النائب عالية نصيف بعرض أول قضية فساد أمام أنظار اللجنة المشكلة من قبل مكتب رئيس الوزراء للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم الهامة.

وطالبت نصيف في بيان، اللجنة المباشرة بفتح أول ملف فساد يتعلق بقيام وزارة المالية بإكمال التخصيصات المالية اللازمة لعقود وزارة الكهرباء الخاصة بتبريد وحدات الإنتاج بخمسة أضعاف السعر الحقيقي.

وأكدت نصيف أنها تسجل نفسها مخبراً عن كل القضايا التي أعلنت عنها سابقاً، وتضع جميع معلوماتها تحت تصرف اللجنة، داعية الى مراجعة وتقييم التعيينات الأخيرة حتى في حكومة الكاظمي وخاصة في السلك المالي.

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