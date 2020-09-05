يونامي: الأمم المتحدة تخدم جميع العراقيين وفق مبادئ الحياد والصالح العام

2020/09/05 | 13:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدرت بعثة الأمم المتحدة في العراق “يونامي” بيانا بشأن مهامها في البلاد بعد حادثة استهداف عجلة تابعة لها بعبوة ناسفة في محافظة نينوى.

يونامي أكدت في بيان أن الأمم المتحدة تخدم جميع المواطنين في العراق وفق مبادئ الحياد والصالح العام، وأنها تتواجد بناء على طلب الحكومة لدعم الأنشطة الإنسانية والسياسية والانتخابية والتنموية وحقوق الإنسان، وتقوم بأعمالها بالتعاون والتنسيق الكاملين مع السلطات المحلية والإقليمية والوطنية وفقا للقوانين، مبينة أن أي ادعاءات بتحيز الأمم المتحدة لجهات معينة لا أساس لها من الصحة وستضر بمصلحة العراقيين الذين تسعى الأمم المتحدة لمساعدتهم.وأشار البيان إلى أن الأمم المتحدة تقدم الدعم المنقذ لحياة للناس في العراق، بمن فيهم النازحون واللاجئون والشرائح الضعيفة، مع إنفاق مليارات الدولارات على البرامج التي ترعاها الأمم المتحدة لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية في هذا الوقت الحرج من تفشي الجائحة.

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