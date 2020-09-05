2020/09/05 | 13:44 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: أين نيوز} أعلنت امانة بغداد، اليوم السبت، عن ازالة التجاوزات والمشوهات عن 4 شوارع في المنصور.وقالت الامانة في بيان تلقته {أين نيوز} إن "ملاكاتها في دائرة بلدية المنصور وباسناد القوة الامنية الماسكة للأرض قامت بحملة ليلية لازالة التجاوزات والمشوهات عن اربعة شوارع هي ( شارع السفارات ، شارع المنصور ، شارع 14 رمضان ، شارع السبعاوي ، بالاضافة الى محيط تقاطع الرواد ) ضمن قاطع بلدية المنصور".واضافت ان "الحملة استمرت لعدة ساعات وتضمنت ازالة عدد كبير من التجاوزات والمشوهات التي تقطع طريق السابلة وتشوه المنظر العام".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ازالة التجاوزات والمشوهات عن 4 شوارع في المنصور ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ازالة التجاوزات والمشوهات عن 4 شوارع في المنصور ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).