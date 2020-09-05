2020/09/05 | 13:44 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {بغداد: أين نيوز} أعلنت امانة بغداد، اليوم السبت، عن ازالة التجاوزات والمشوهات عن 4 شوارع في المنصور.وقالت الامانة في بيان تلقته {أين نيوز} إن "ملاكاتها في دائرة بلدية المنصور وباسناد القوة الامنية الماسكة للأرض قامت بحملة ليلية لازالة التجاوزات والمشوهات عن اربعة شوارع هي ( شارع السفارات ، شارع المنصور ، شارع 14 رمضان ، شارع السبعاوي ، بالاضافة الى محيط تقاطع الرواد ) ضمن قاطع بلدية المنصور".
واضافت ان "الحملة استمرت لعدة ساعات وتضمنت ازالة عدد كبير من التجاوزات والمشوهات التي تقطع طريق السابلة وتشوه المنظر العام".
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واضافت ان "الحملة استمرت لعدة ساعات وتضمنت ازالة عدد كبير من التجاوزات والمشوهات التي تقطع طريق السابلة وتشوه المنظر العام".
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ازالة التجاوزات والمشوهات عن 4 شوارع في المنصور
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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