’الوحش الأصفر’ في حملة جديدة شملت 4 من شوارع المنصور وتقاطعاً حيوياً

2020/09/05 | 13:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

أعلنت أمانة بغداد، السبت، إزالة التجاوزات عن 4 شوارع رئيسية في العاصمة بغداد بإسناد قطعات أمنية.



وذكرت الأمانة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (5 أيلول 2020)، أن "نلاكاتها في دائرة بلدية المنصور قامت وبإسناد القوة الأمنية الماسكة للأرض بحملة ليلية لإزالة التجاوزات والمشوهات عن أربعة شوارع هي ( شارع السفارات، شارع المنصور، شارع 14 رمضان، شارع السبعاوي، بالاضافة إلى محيط تقاطع الرواد) ضمن قاطع بلدية المنصور".

وأضاف البيان، أن "الحملة استمرت لعدة ساعات وتضمنت إزالة عدد كبير من التجاوزات والمشوهات التي تقطع طريق السابلة وتشوه المنظر العام".

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