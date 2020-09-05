"مستشفيات البحار".. إسبانيا تبتكر طريقة فعالة لعلاج مرضى كورونا

2020/09/05 | 13:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد ما يقرب من شهرين من وجوده طريح الفراش بوحدة العناية المركزة بالمستشفى، استغرق، فرانسيسكو إسبانا، لحظة لملء رئتيه المريضتين بالهواء النقي على شاطئ برشلونة.

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