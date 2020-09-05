عملية البصرة الأمنية: مئات الغرامات والمخالفات المرورية!

2020/09/05 | 13:48 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني اليوم السبت، شروع قيادة عمليات البصرة بتنفيذ عملية أمنية كبيرة للتفتيش.

الكل داعم للقوات الامنية.



ولكن السياسة تتحكم بكل شي.



القوات الامنية بيد رئيس الوزراء وهي تنفذ الواجب المطلوب منها..



الان عملية البصرة هي جمع سلاح من العشائر هذا هو حجم العملية لا اكثر وهي خطوه جيدة.



عاشت قواتنا الامنية

— Hussein Ahmed (@Hussein04620649) September 5, 2020

وقالت الخلية في بيان إنها عملية التفتيش في البصرة رافقتها توزيع مساعدات غذائية على العائلات المتعففة.

تزامن ذلك مع حملة أخرى في بغداد قالت الخلية إنها أسفرت عن القبض على 3 أشخاص وضبط أسلحة متنوعة وأجهزة اتصال ومخازن أعتدة.

لاحقاً، قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول إن مديرية مرور البصرة وخلال الواجب الأمني المنفذ في البصرة قامت “بحجز 42 عجلة مخالفة”.

وأضاف رسول في بيان اطلعت عليه “يس عراق” أن العملية أسفرت كذلك عن “ضبط 335 مخالفة مرورية وفرض 84 غرامة مرورية”.

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