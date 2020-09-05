تجديد المواجهة العراقو أمريكيه ابراهيميا؟/3 - عبدالامير الركابي

2020/09/05 | 13:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالامير_الركابي تجدبد المواجهة العراقوامريكيه ابراهيميا؟/3عبدالاميرالركابي عام 2008 صدر في بيروت كتابي: " ارضوتوبيا العراق وانقلاب التاريخ : من الابراهيميه الى ظهور المهدي..



كيف يرد التاريخ العراقي على التحدي الأمريكي؟" (1) وفي عام 2020 اعلن الرئيس الأمريكي ترامب تعليقا على الاتفاق الخياني التاريخي الاماراتي الإسرائيلي، قائلا: بان ماحصل برعاية امريكيه، هو "اتفاق ابراهيمي"، قبل ذلك كان بوش الابن، مدمر ال ......





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