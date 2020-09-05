الحلبوسي يعلن موافقة هيئة الرئاسة توجيه سؤال برلماني إلى وزيري المالية والتخطيط

2020/09/05 | 14:01 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد رئيس البرلمان يعلن موافقة هيئة الرئاسة توجيه سؤال برلماني إلى وزيري المالية والتخطيط حول البرنامج الإصلاحي.

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