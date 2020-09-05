بحضور 169 نائب .. مجلس النواب يعقد جلسته برئاسة الحلبوسي

2020/09/05 | 14:01 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

عقد مجلس النواب اليوم السبت جلسته الاولى من الفصـــل التشريعـــي الاول ، السنـة التشريعية الثالثة ، للـــدورة النيابيـــة الرابعـة ، برئاسة رئـيـس مـجـلـس الـنـواب مـحـمـد الـحـلـبـوسـي”.

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