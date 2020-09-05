مؤشر السياحة العلاجية في العالم: كندا أولاً.. ودولة عربية سادساً

2020/09/05 | 14:06 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

أصدر المركز الدولي لبحوث الرعاية الصحية IHRC مؤشره العالمي للسياحة الطبية.

وحلت كندا في المركز الأول بـ 76.47 نقطة تليها سنغافورة بفارق 4 أعشار ثم اليابان بـ 74.23 نقطة.

فيما جاءت إمارة دبي في المرتبة السادسة عالمياً بـ 71.85 نقطة كما حلت عُمان بالمرتبة الثالثة عشر بـ69.03 نقطة.

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