بالوثيقة.. مسودة مقترح تعديل قانون المحكمة الاتحادية

2020/09/05 | 14:08 - المصدر: السومرية نيوز

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تنشر السومرية نيوز، مسودة مقترح تعديل قانون المحكمة الاتحادية، المرسلة إلى مجلس النواب من نقابة المحامين.

وعقد مجلس النواب في وقت سابق من اليوم السبت، جلسته الاعتيادية الأولى من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة، برئاسة محمد الحلبوسي وحضور 169 نائباً.وأدناه نص المسودة:

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