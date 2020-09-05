عمليات البصرة تعلن نتائج عملياتها لتعزيز الاستقرار

2020/09/05 | 14:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة..أعلنت قيادة العمليات المشتركة، عن نتائج العملية الأمنية التي انطلقت فجر السبت، في محافظة البصرة، مشيرة إلى أن العملية جاءت لتعزيز الاستقرار والقبض على المطلوبين ونزع الأسلحة غير المرخصة.وقالت القيادة في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه، “باشرت قيادة عمليات البصرة والقطعات الملحقة بها، فجر اليوم السبت، بعملية امنية لغرض مداهمة وتفتيش عدد من […]

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