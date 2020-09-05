أحلام تكشف تفاصيل ألبومها الجديد.. ومتابعة تحذرها من المجاملات

2020/09/05 | 14:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ كشفت الفنانة الإماراتية أحلام ، لجمهورها تفاصيل ألبومها الجديد ، التى تستعد لطرحه قريبا ، وذلك عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة تويتر.وكتبت أحلام قائلة :” مع اني حريصه على تقديم الجديد والافضل لكم ، واذا حبيت اتكلم عن ألبومي فهو جاهز بنسبه ٧٠بالميه ينقصه تركيب صوتي والمكس وبعدها الماستر وبعدها […]

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