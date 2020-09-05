في دولة عربية.. سيلفي طلاق يثير جدلا واسعا

2020/09/05 | 14:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 19 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اثار احتفال شابين تونسيين بطلاقهما عبر نشر صورة سيلفي، جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت مصادر اعلامية، تابعها ديجيتال ميديا ان ار تي، انه "بعد نهاية جلسة طلاق جمعت شابين تونسيين، أثار احتفالهما بطلاقهما عبر نشر صورة (سيلفي) جمعتهما مباشرة بعد نهاية جلسة الطلاق، جدلا واسعا في تونس.

وكان الطليقان وليد شكري وخولة حامد قد نشرا الصورة وأضافا لها تعليقا جاء فيه "أخيرا طلقنا..



لسنا نحن السيئين..



بل الزواج هو السيئ".

وقد اختلفت الآراء بعدما تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة الطليقين التي نشراها في موقع "فيسبوك"، بين من اعتبر ذلك سلوكا إيجابيا، وبين من رأى أن ذلك ظاهرة دخيلة على المجتمع التونسي.

ا.ح

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