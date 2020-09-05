ارتفاع الإصابات بين صفوف الكوادر الطبية.. المثنى تدق ناقوس الخطر

2020/09/05 | 14:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ارتفعت أعداد الإصابات بفيروس كورونا بين صفوف الكوادر الطبية في العراق بشكل كبير وملفت.

نقابة الأطباء في المثنى ذكرت أن عدد الأطباء المصابين بكورونا في المحافظة ارتفع إلى خمسة وأربعين طبيباً بين أخصائي ومقيم، فضلاً عن وفاة طبيب واحد.رئيس فرع نقابة الأطباء في المحافظة زيد علي، كشف عن أن الأطباء المصابين توزعوا بواقع ثلاثة وعشرين طبيب اختصاص، واثنين وعشرين من الأطباء المقيمين، موضحاً أن عدداً من الأطباء تعافوا من الفيروس، فيما يخضع العدد الباقي للرعاية الصحية سواء في منازلهم أو في ردهات العزل.

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