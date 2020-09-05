تقارير: حملات التعفير لم تسهم بالحد من انتشار الوباء وسط عدم إلتزام المواطنين

2020/09/05 | 14:15 - المصدر: قناة التغيير

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في غضون ذلك، كشفت تقارير طبية عن ان حملات التعفير التي تقوم بها المؤسسات الطبية والحكومية إضافة إلى عدد من المنظمات غير الحكومية لم تسهم بالحد من انتشار الوباء.

وأرجعت التقارير السبب في ذلك الى عدم التزام المواطنين بالتعليمات الخاصة بالوقاية من الوباء، محذرة من مخاطر جسيمة في العراق، قد لا تستطيع وزارة الصحة ولا الجهات الساندة لها، التعاطي مع الانتشار المتزايد لجائحة كورونا، خصوصاً وأن البلد يمر بأزمة اقتصادية، ويعاني نقصاً بالمستلزمات والمعدات التي يتطلبها العلاج.

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