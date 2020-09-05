الناطق باسم القائد العام يعلق على عمليات نزع السلاح: العشائر معنا

2020/09/05 | 14:17 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، أن القوات المسلحة مستمرة بملاحقة كل من يعبث بالأمن والقانون، وتوعد بـ"الضرب بيد من حديد".

قال يحيى رسول إن العشائر تقف مع القوات الأمنية وهناك تنسيق في المناطق التي تتم فيها العمليات

وقال رسول في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، "سنضرب بيد من حديد على كل من يحاول العبث بالأمن والنظام"، مؤكدًا أن "عملية الوعد الصادق في البصرة جاءت بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة و بتخطيط وإشراف قيادة العمليات المشتركة".

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وأشار رسول إلى أن "القائد العام وجه بفرض قوة القانون وملاحقة الجماعات الخارجة عن القانون في جميع المحافظات"، مضيفًا "ستكون هناك عمليات في أي منطقة تحاول الخروج عن سلطة القانون، وأن القوات الأمنية والقطعات ستستمر بملاحقة من يحاول زعزعة الأمن والنظام".

وتابع رسول، "نخطط منذ فترة لهذه العمليات وفق معلومات استخبارية دقيقة"، مؤكدًا أن "العشائر تقف مع القوات الأمنية وهناك تنسيق في المناطق التي تتم فيها العمليات".

ولفت إلى أن "العمليات الأمنية عراقية خالصة ومن دون مشاركة التحالف الدولي".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، النتائج الأولية للعملية الامنية في البصرة التي كانت بهدف تعزيز الأمن والأمان.

وقالت خلية الاعلام، في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "بعد أن باشرت قيادة عمليات البصرة والقطعات الملحقة بها في الساعة من فجر اليوم السبت بعملية أمنية لغرض مداهمة وتفتيش عدد من المناطق في المحافظة بهدف تعزيز الأمن والاستقرار والقبض على المطلوبين ونزع الأسلحة غير المرخصة، حيث كانت على محورين، المحور الشمالي من خلال لواء المشاة الآلي السادس والثلاثون ومديرية شرطة البصرة لمداهمة وتفتيش مناطق (المدينة - القرنة المدير الماجدية - الكرمة) أما المحور الجنوبي من خلال قيادة القوة البحرية وقيادة حرس الحدود المنطقة الرابعة ولواء المغاوير الثالت فرقة مغاوير / ۱۹ لمداهمة وتفتيش مناطق( الفاو - صفوان - مخفر جبل سلام – مخفر خرائج – مخفر جريشان)".

وأضافت أنها "أسفرت عن إلقاء القبض على 10 من المطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة، والعثور على 3 أكياس من مادة C4 مع TNT وزورق و12 غرام من المواد المخدرة ورشاشتين BKC و7 بنادق نوع كلاشنكوف و3 أخرى نوع GC وبندقية قنص مع ناظور وقاذفة (40) ملم ومسدس، فضلًا عن مجموعة من و7 حاويات عتاد أحادية 12 ملم، كما تم العثور على (كسريتين) وصاعق".

وتابعت، "تم إرسال الملقى القبض عليهم للجهات المختصة لإكمال أوراقهم التحقيقية، فيما تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليًا".

أسفرت عملية نزع السلاح في البصرة عن إلقاء القبض على 10 من المطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة

واكدت أن "القوات الأمنية لن تتسامح مع أي محاولة لتعكير صفو الأمن وستتعامل بكل حزم مع من تسول له نفسه العبث بأمن المواطنين او التعدي على الممتلكات العامة والخاصة".

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