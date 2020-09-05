2020/09/05 | 14:17 - المصدر: عين العراق

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السياسية

السبت 5 سبتمبر 2020 | 02:11 مساءً | عدد القراءات : 9

مجلس النواب يوافق على توجيه سؤال برلماني لوزيري المالية والتخطيط

وافقت هيئة رئاسة مجلس النواب، السبت، على توجيه سؤال برلماني إلى وزيري المالية والتخطيط حول البرنامج الإصلاحي.

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس، في بيان أن "الرئاسة وافقت على طلب النائب محمد صاحب الدراجي بتوجيه سؤال شفهي الى وزيري المالية والتخطيط".

وأضافت الدائرة، أن "السؤال يأتي للإجابة على اسباب عدم وصول ورقة الاصلاح التي نص عليها قانون الاقراض الاخير ويتم الاجابة عليها بجلسة الثلاثاء او الخميس"

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