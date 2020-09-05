رئاسة البرلمان توافق على توجيه سؤالين نيابيين لوزيرين

2020/09/05 | 14:17 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

وافقت رئاسة مجلس النواب، السبت، على سؤال برلماني إلى وزيري المالية والتخطيط حول البرنامج الإصلاحي.

وقال مصدر نيابي لـ/المعلومة/، إن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اعلن خلال جلسة، اليوم، موافقة هيئة الرئاسة توجيه سؤال برلماني إلى وزيري المالية والتخطيط حول البرنامج الإصلاحي”.

عقد مجلس النواب، السبت، جلسته الأولى من فصله التشريعي الجديد بعد انقطاع دام عدة اشهر.



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