تطور جديد بشان الجدل القائم حول رئاسة اتحاد السباحة

2020/09/05 | 14:20 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

خاطب 6 أعضاء من الهيئة العامة لاتحاد السباحة، محكمة النزاعات الرياضية “كاس” في سويسرا بشأن انعقاد اجتماعات للجمعية العمومية للاتحاد.

وذكر بيان لاتحاد السباحة برئاسة سرمد عبد الاله، تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “ستة أعضاء من الهيئة الادارية للاتحاد العراقي للسباحة يبعثون اعتراف واقرار رسمي الى محكمة CAS في سويسرا يؤكدون فيها عدم انعقاد اي اجتماع للجمعية العمومية في شهر نيسان الماضي”.

واضاف “الأعضاء اقروا على عدم تحملهم مسؤولية المعلومات المزورة والمضللة التي أرسلها الوزير السابق احمد رياض الى الاتحاد الدولي للسباحة والتي ادعى فيها انعقاد اجتماعات للجمعية العمومية للاتحاد العراقي في 3 و 6 نيسان 2020 واتخاذ جملة قرارات من ضمنها ابعاد الرئيس الشرعي سرمد عبدالاله”.



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